梨山地區農作物遭霜害襲擊，尤以茶葉嫩芽褐化最為嚴重，有茶樹的損害程度達到85％至95％，部分茶園的春茶幾乎全軍覆沒。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

低溫霜害襲擊梨山，部分果園梨的嫩芽、幼果褐化，以及花器胚珠受損。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

大陸冷氣團造成台中市梨山地區茶葉、甜柿、梨等農作物嚴重災損，台中市政府農業局15日邀集相關單位赴梨山勘查受損情況，發現茶葉嫩芽受霜害褐化嚴重，受損面積達到20％，甜柿、桃及梨也有嫩芽、幼果褐化情形，災損情形彙整後將提報農委會公告辦理現金救助。

梨山茶葉種植約463公頃、甜柿約600公頃、水蜜桃約400公頃、梨約1200公頃。台中市農業局會同農糧署、台中區農業改良場、茶葉改良場、和平區公所、和平區農會等前往梨山勘查農作物受損情況。

勘查小組發現甜柿、桃及梨的嫩芽、幼果褐化，以及花器胚珠受損，尤以茶葉嫩芽受霜害褐化最為嚴重，有茶樹的損害程度達到85％至95％，部分茶園的春茶幾乎全軍覆沒，茶葉整體災損面積初估達到20％，將彙整災損情形，陳請農委會公告辦理現金救助。

農業局表示，待農委會公告後，請農民持身分證、印章及土地證明文件，至區公所申請。由於低溫危害農作物顯現速度較慢，且持續時間較久，農業局已請各區公所及農會密切注意及查報後續災情，市府將依農業天然災害查報及通報作業相關規定，儘速協助農民復耕。

茶葉的現金救助金額每公頃為5萬元，另依據「台中市農業災害復建補助作業要點」規定，農民可於災損確定後，向農會申請果樹類購買清園藥劑或有機質肥料，每公頃補助1萬元，以協助儘速恢復生產。

(中時 )