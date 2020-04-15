IMF將台灣今年經濟成長率下修至-4%，並預估明年將成長3.5%。對此，金管會主委顧立雄說，現在就只能說看看，他也與主計長私下聊天過，現在很多事都沒法明朗，尤其是疫情，任何的經濟預測就好像在「擲筊」一樣。

財政部長蘇建榮則指出，台灣是出口導向經濟體，IMF會有這樣的預測結果，主因是歐美疫情導致需求大減，勢必影響台灣出口。但台灣受疫情影響相對小，透過紓困振興內需，將可彌補出口衰退所帶來的衝擊。

國際貨幣基金（IMF）14日調降台灣經濟成長率預測值至-4%，國發會今日發出聲明澄清，認為IMF未完整掌握台灣的狀況，忽略我國疫情控制得當，以及政府紓困振興等正面效益，以致嚴重低估台灣經濟成長率。國發會對於IMF沒有掌握完整數據做的推估並公布，深表遺憾。

國發會強調，台灣經濟有極強的韌性，電子及生技產業表現亮眼，股市在萬點以上，加上政府積極防疫及推出上兆的經費進行產業紓困振興，經濟一定可維持正成長。疫情過後，台灣今年的經濟成長率一定穩居亞洲四小龍之首、超越亞洲的平均值，也在全球平均值之上。

(中時 )