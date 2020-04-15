台南市學甲區種植的大西瓜正值採收期，為協助瓜農行銷，學甲區公所將於4月25日在華宗公園舉辦2020學甲西瓜紅腳笭產業文化節活動，現場將評選出西瓜王，還有農特產行銷，在地農民梁敏章表示，目前大西瓜市場價格約從10元到15元不等，今年品質不錯；青年農民郭建禾則將種植採收過程po網，吸引網友目光，單筆訂單還衝到1000台斤。

學甲區大西瓜主要產地來自八掌溪畔的頂洲社區一帶，當地砂質土壤帶有獨特的鹹分，種出來的大西瓜汁多甜脆，相當受到市場歡迎，盛產期一般在清明節過後，今年氣候大致上仍炎熱少雨，但由於有冷氣團及少許雨勢，使得大西瓜成長速度快，清明節前就有農民採收上市。

農民梁敏章表示，頂州的大西瓜栽種期在每年11月間，種植半年時間就可收成，現在正值採收期，每顆西瓜重量約在30至40台斤間，甜度都有10度以上，民眾品嚐西瓜正當時，市場價格根據西瓜品質，從10元到15元不等。

不到30歲的郭建禾從小跟著阿公郭伯松、父親郭政憲到瓜田工作，從整地、搭棚避風、疏果到採收都相當熟悉，原本在電子公司上班，每到產期都會幫忙，還一度考慮接下棒子，但長輩反對，他只好邊工作邊種瓜。

郭建禾說，長輩深諳種瓜訣竅，但講到賣瓜行銷可說是一竅不通，因此他開始錄製影片，記錄下種植過程，並PO上臉書與網友分享，透過影片了解產地及過程，做起網路行銷，累積不少死忠顧客。

郭建禾還獨創賠償機制，若消費者買到品質不理想的西瓜還能獲得補償，讓郭家大西瓜在網路上有很高評價，今年最大的單筆訂單就有1000台斤，等於一口氣賣掉快40顆大西瓜，也讓長輩的辛苦有了代價。

(中時 )