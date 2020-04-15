疫情當前，不建議外出，到底應該怎麼度過每一天的生活？為慶祝4月15日世界藝術日，「Google 藝術與文化」宣布新增35家來自世界各國的文化機構，持續豐富線上館藏，讓網友在防疫期間只要上網就能探索全球藝術文化殿堂。位於高雄的佛光山佛陀紀念館也在這次的新增名單，繼台灣國立故宮博物院、富邦藝術基金會 及 國立自然科學博物館後成為第四家加入此平台的機構。來自台灣的展出內容已累積至超過1,000件藝術品、32個線上展覽區、以及17個博物館環景。此外，Google 藝術與文化也推出家庭專頁 (Family Fun with Arts & Culture)，讓居家防疫期間能和孩子或親友透過各種巧妙的科技、小遊戲、床邊故事設計，一起展開充滿藝術氣息的虛擬旅程。

Google 台灣總經理林雅芳表示：「我們瞭解在這段期間，許多民眾會希望在家守護健康的同時，也能不受時間和空間的限制，獲得學習、娛樂、甚至觀光的體驗。這也是我們期許 Google 藝術與文化新增的內容和功能所提供的幫助。這次我們非常開心能和佛光山佛陀紀念館一起將獨特、具代表性的宗教文化展品介紹給全世界的人們。我們期待能透過 Google 的平台將更多來自台灣的藝術和文化介紹給全球。」

位於高雄的佛光山佛陀紀念館擁有獨特具代表性的建物和館藏。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

家庭專頁帶來藝術與文化的樂趣，涵蓋許多精彩活動和動人故事。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

本次加入 Google 藝術與文化的佛光山佛陀紀念館是廣受國內外遊客喜愛的旅遊清單景點， 其莊嚴建築、寧靜氛圍與宗教藝術是著名特色。全球網友均可透過 Google 藝術與文化 (Android, iOS, 網頁版) 盡情瀏覽佛光山佛陀紀念館的5個線上展覽、超過130件圖像和影音內容、以及2個透過街景技術拍攝的360度實景，其中包括了館內景點、星雲大師的一筆字作品、世界神明聯誼會活動以及四十八座地宮等展品。

Google 藝術與文化近期所推出的各種結合AR與AI技術的功能可為防疫期間的居家生活增添個人藝術風味。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

「Google 藝術與文化」陸續打造出更完整、更接近實際造訪的博物館參觀體驗。今日所新增的家庭專頁，涵蓋了藝術、動物、科學宇宙及故事分享等探索項目，以更活潑、有趣的方式，像是床邊故事、結合藝術的遊戲等，讓藝文知識更容易學習，亦可幫助提升親子互動的樂趣。此外，Google 藝術與文化早前所推出的藝術轉印 (Arts Tranfer) 功能可讓照片或自拍添增藝術個人化風格；在思考居家美化的時候，更可以用藝術調色盤 (Arts Palette) 選擇喜愛的顏色或符合家中背景色調，找到合適且搭配的藝術靈感，或利用擴增實境的方式將真實的藝術品以等尺寸比例方式擺設在家中空間。除了文化機構室內外的實境環景，Google 藝術與文化所提供的 360度影音內容就彷彿虛擬的博物館導覽功能。

(中時電子報)