新冠肺炎疫情衝擊全球，原定5月12日至23日舉行的第73屆坎城影展，日前才宣布延期，本來預計於6月底至7月初進行，不過法國總統馬克宏（Macron）13日發表全國電視談話時，宣布7月中旬之前，禁止法國所有大規模人群聚集的節慶活動與演唱會，意味著坎城影展的舉辦再次受阻。隔日坎城影展也在官網發出聲明，表示原訂計畫不再可行，但也會找尋所有可能性，希望今年還是能以某種形式舉行。

疫情嚴重打擊電影產業，也存在許多不確定因素，但是坎城影展作為世界3大影展之一，在電影圈影響力極高。影展方表示，在新的禁令出爐後，已立即與國內外的專業人士進行許多討論，他們一致認為，坎城影展是電影業的重要支柱，不管用什麼方式，都希望在今年成功推出，作為這整年電影圈所有突發事件的後援。

坎城影展藝術總監Thierry Frémaux日前受訪則坦言，如果影展未能6月如期舉行的話，也絕不會考慮在網路上舉辦。他認為電影就是要在大銀幕上放映，登上各大電影節才是大部分導演們的創作動力，而他相信，身為導演也不希望自己的作品最終僅在一支手機上播放。1968年坎城影展曾因全國學生示威抗議而讓活動提早閉幕，此外一直都如期舉行。若今年坎城影展最終走向停辨結局的話，將會是該影展舉辦以來史上頭一遭。

而《好萊塢報導》則曝光坎城影展原本預期登場的13部電影，包括導演克里斯多夫諾蘭執導及羅伯派汀森主演的新片《天能》、湯姆克魯斯新片《捍衛戰士：獨行俠》、南韓票房大片《屍速列車：感染半島》、艾美亞當斯主演新片《窺探》、艾迪瑞德曼及喬瑟夫高登李維共同主演新片《芝加哥七人案》、艾德格萊特執導及安雅泰勒喬伊主演的《蘇活驚魂夜》。

還有甫延後上映檔期的皮克斯動畫片《靈魂急轉彎》、名導魏斯安德森新片《法蘭西通報》、導演保羅范赫文新片《聖母》、西恩潘自導自演電影《Flag Day》、導演馮斯瓦歐容《Summer of ’85》、導演南尼莫瑞提《Tre Piani》、泰國導演阿比查邦新片《Memoria》等片。這些備受矚目的年度製作，都面臨是否要在其他影展首映，抑或是放棄國際影展曝光，直接登上院線檔的可能。

(中時 )