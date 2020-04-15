基隆市政府社會處15日傳出遭竊賊闖空門，市府稱沒有同仁反映財物損失，警方指出，竊賊沒走大門，而從未上鎖的窗戶爬入，但市府正門的鐵門在晚間都會拉下，推測竊賊是從停車場旁的吸菸室出入，吸菸室有兩扇門，但上、下方各留有一處空間，警方不排除竊賊就是看準這個「漏洞」或躲藏在市府大樓內，待無人時再伺機行竊。

警方表示，獲報後已立即成立專案小組，並全面調閱監視器過濾周邊可疑人士，鑑識小組也已到場採證，基隆市警局第二分局及警衛隊將再加強市府安全維護勤務，至於有無重要、機密文件遺失，目前仍在清查當中。

社會處副處長駱文章表示，遭竊的市府大樓一樓的社會處，有婦幼及救助科、老人福利科、身心障礙福利科和社會處長辦公室及社會工作科同仁共30多名同仁在此辦公，他指出，案發現場有一名同仁的桌子抽屜嚴重變形，並且一旁放置著一把剪刀刀柄，猜測竊賊疑似持桌上的剪刀撬開鎖來尋找財物，而其餘同仁的抽屜都也被打開的痕跡，但幸好同仁都有把財務拿回家，目前沒有同仁反映有財物損失。

針對市府輕易被竊賊闖空門，市長林右昌的維安問題，市府發言人沈詠珮則回應指出，目前相關的調查都交給警方處理，是否是因為吸煙室的出入通道，造成缺口漏洞讓竊賊趁虛而入，尚須釐清，不過相關市府的維安及市長的生命安全問題，警察局都有SOP，可以不用擔心。

(中時 )