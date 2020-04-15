新冠肺炎造成藝文界嚴重衝擊，文化部長鄭麗君表示，藝文界紓困1.0到4月10日截止共收件7658件，凡是3月底已核查完畢者，本周已陸續發核定函，收到函者即可請款。

鄭麗君表示，第1波紓困，3月18日開始受理紓困1.0到4月10日收件截止，共有7658件申請 ，文化部本想分次審查，本來3月底就要審查第1批送件，但後來發現有9成送件者4月才送件，因此3月底有先進行審查的件數較少，有完成審查的部分，本周已陸續發出核定函，收到核定函者即可辦理請款。4月收件者，文化部將加班審查，希望4月能完成審查及核定。

至於紓困2.0部分，預計4月進行第2次公告，預定4月30日受理，受理到5月20日截止。 文化部會視收件情形分次進行審查，早一點的可能5月底核定及請款。 2.0是支持4、5、6月，相關作業應可即時得上忙。另外，文化部為加速作業，紓困2.0也會新增線上填表的申請管道。

(中時 )