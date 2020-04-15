櫃買中心今（15）日表示，為提升國內槓桿交易商業務競爭力，並因應市場需求，櫃買中心自109年4月15日起開放槓桿交易商可與專業機構投資人及法人客戶承作不涉及新臺幣匯率的無本金交割遠期外匯（NDF）交易。

櫃買中心指出，相較於一般遠期外匯交易須以事先約定的名目本金金額辦理交割，NDF是採差價交割，企業承作NDF交易無須預備足額本金，可降低企業匯率避險成本，是非常適合國內專業機構投資人及企業等法人客戶的匯率避險工具，本次開放槓桿交易商辦理該項業務，也將使市場參與者有更多的交易對象選擇，而且有助於引導境外金融交易回流國內。目前市場常見的NDF交易幣別為韓圜、人民幣、菲律賓披索、印尼盾、印度盧比等。

櫃買中心特別提醒，本項業務並未開放與自然人客戶承作，槓桿交易商應訂定給予客戶之槓桿倍數及客戶保證金控管制度，並加強內部稽核，透過槓桿倍數上限及帳戶停損措施管理交易風險。另外，槓桿交易商與不具專業客戶資格的法人客戶承作NDF交易，應適用與外幣保證金交易相同的槓桿倍數上限20倍規範，且當同一客戶之帳戶價值低於期初保證金之50％時，槓桿交易商應依事先約定之方式，對客戶執行停損措施。

(工商 )