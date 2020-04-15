全球經濟進入低成長、低通膨、低利率的3低環境，市場陷入尋找收益的困境。中國信託投信15日宣布，將於4月20日盛大募集「中國信託亞太實質收息多重資產基金」，鎖定具有穩定現金流的「實質資產」，能在市場波動時展現防禦特性，帶給投資人相對穩定且優質的息收。

中國信託亞太實質收益多重基金經理人陳雯卿指出，實質資產廣義來說，包含REITs、基建、公用事業、農產品、能源及商品等。然而，農產品、能源及商品等受景氣影響較大，且有成本考量，營收獲利不確定性高，因此價格風險相對較大。

相較之下，公用事業、基礎建設、REITs等類股，不僅營收及獲利穩定能持續創造現金流，在市場波動時亦能展現防禦特性。因此，包含歐洲、香港等退休基金，都紛紛將部分的資產轉入如公用事業、基礎建設、REITs等實質資產當中，兼顧利息與潛在資本增長，因應長期退休規劃的需求。

陳雯卿表示，經過這一波的市場大幅修正，亞太地區實質資產的股利率更加誘人了。統計至2020年3月25日，以REITs來說，亞太（不含日本）地區股利率達6.5％，優於全球的4.8％；而公用事業類股的股利率，亞太（不含日本）區達4.6％，優於全球4.5％。

陳雯卿指出，亞太地區的人口結構相對年輕，儘管短線上受到疫情衝擊實體經濟，但中長線看來，具穩定現金流的實質資產擁有投資吸引力，且整體市場的需求在持續都市化的過程中仍具成長性，未來潛力無窮。

此外，陳雯卿表示，基建及公用事業大多具公營性質，通常具獨佔或寡佔特性，營運相對穩定。回顧歷史表現，當市場出現回檔時，實質資產的回復力相對較佳，在指數下跌5%後進場6個月，勝率高達5成，投資一年以上，勝率高達100%！顯見實質資產具民生必需的特殊性，回復能力強，值得長期持有。

中國信託亞太實質收益多重基金由華南商業銀行擔任基金保管機構，並提供新臺幣、美元、澳幣三種計價幣別選擇，將自4月20日開始募集。本基金同時聘請退休規劃專家─馬丁可利(Martin Currie)做為投資顧問，該團隊管理之馬丁可利實質收益策略於2019年榮獲澳洲Money Management / Lonsec退休及收益類別最佳基金經理人獎。透過中信投信與顧問團隊的結合，幫助投資人在動盪加上3低環境中，創造投組最佳報酬與收益品質，預計年配息率可達5％。

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