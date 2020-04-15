（「鼎泰中城」今日由台中市長盧秀燕、鼎泰營建機構董事長施鵬賢等人主持開工動土。圖/曾麗芳）

台中叱吒一時的地王「東海戲院」將豪華變身為22層住宅大樓，再創中區高峰！鼎泰營建機構費時多年整合成功，將在東海戲院舊址興建銀級綠建築「鼎泰中城」，成為台中市中區第一個危老建築重建案！預售期間大受區域客青睞，目前已熱銷六成，每坪單價站上3字頭。

「鼎泰中城」位於前「東海戲院」舊址，該地曾蟬聯台中市36年地王，如今成為台中首個通過危老建築計畫的建案，具有指標性意義。因此，台中市長盧秀燕今（15）日親自參加「鼎泰中城」開工典禮，台中市不動產開發公會理事長林正雄、新業建設名譽董事長穆椿松等人也都親自出席。

「中區危老重建的指標性都更案！」盧秀燕指出，建案基地曾經營「東海戲院」，是中區最熱鬧、現代化的電影院，也是許多台中人的共同回憶。隨著中區商圈的蕭條沒落，大樓欠缺良好的規劃管理。

對此，盧秀燕感謝鼎泰營建機構投入整合與重建，在市府積極協助與獎勵下，建案去年經市府依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」核定重建計畫，並爭取綠建築標章、耐震設計、退縮建築、無障礙環境設計等容積?勵項目，外加「時程?勵」，容積?勵值達38%。

「鼎泰中城」基地面積489坪，申請危老建築重建加上銀級綠建築設計，獲獎勵容積38%，預計興建地上22層大樓、地下5樓住家，規劃26-48坪的2至4房產品，共148戶住家、零店面，每坪開價3字頭。

鼎泰營建機構董事長施鵬賢表示，為了重新打造中區榮華，禮聘台灣名宅建築師趙英傑操刀設計；認養道路地，並以公共藝術結合社區公設，讓中區也能接軌國際趨勢。

中區近幾年整治完成的綠川、柳川已成為網美打卡景點；台中公園3萬坪、學區為少數設有音樂班的百年名校光復國小、以及學風鼎盛的居仁國中；歷史古蹟台中州廳、刑務所、中央書局等，在在彰顯中區當年是不同凡響的富人區。

該案位於中正路口，隨著台中車站周邊湖濱生態園區的帝國製糖廠及星泉湖一期工程完工，三井集團LaLaport預計今年下半年也即將動工，台中重大建設帶動民間投資，重塑中區市容，重新打造國際化的新站特區。

今年初公開銷售後，「鼎泰中城」大受中區、北區在地客層青睞，包括醫師、老師、在地仕紳等頂尖人士，亦有藝術家相當喜歡中區悠閒的小京都風格而入手，目前銷售達六成。

台中市都發局長黃文彬指出，市府推動台中大車站計畫，辦理中區老舊街活化補助，改善老舊街屋外部景觀，持續推動舊市區再生。此案是中區閒置大樓重建的第一案，對於中區的再生推動具有指標性意義，將引導再創中區都市榮景。

(工商 )