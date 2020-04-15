入住台北市，還是有些路段擁有親民房價，根據實價資料統計台北市單價最低的前10大親民路段，住宅均價低於50萬的有8個，其中又以北投區溫泉路平均單價僅有3字頭。房地產業者分析，親民路段雖篇郊區，但生活機能完善，交通、環境尚佳，預算有限的民眾，可趁此時房貸利率低、成數高進場，成為天龍國人。

永慶房屋根據實價資料統計台北市交易量前30名熱門交易路段中的前10大親民路段，住宅均價低於50萬的有8個，其中最親民路段為北投區的溫泉路，住宅均價為39.5萬，第二親民路段為內湖區康樂街，住宅均價41.2萬，

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，溫泉路鄰近捷運新北投站，附近公園多、綠覆率高，還有以綠建築聞名的北投圖書館，此外鄰近北投市場、薇閣中學及三軍總醫院北投分院，生活和交通機能都非常便捷，再加上3字頭的親民房價，吸引許多退休族及想用親民價格入手北市門牌的民眾。

內湖區、文山區各有三個路段進榜，謝志傑說明，內湖區雖位於北市蛋白區，但區內有內湖科技園區坐落，加上近來各企業總部、百貨商場相繼進駐，讓內湖擁有穩定成長的就業人口支撐房市，且交通便捷、商圈成熟、區域內綠覆率高及擁有知名學區，可說是機能齊備，加上親民房價，深受民眾青睞。

文山區同樣也是入榜三個路段，謝志傑表示，區內醫療資源、生活機能成熟、完善的文教機能，坐擁三面環山的優美景觀、高綠覆率的環境品質和濃厚的人文氣息，是著名的文教區，雖然身處北市蛋白區，但與大安區相鄰，一步即達北市精華區，讓不少訴求學區的家長以及養生退休族紛紛於此購屋。

萬華區同時也入榜兩個路段，謝志傑分析，萬華地區是開發較早的區域，雖然市容較為老舊，但區內商圈發展成熟，市場、量販，採買機能佳，多公園綠地，區內有台鐵、密集的公車路網，交通還算便捷，加上未來萬大線通車、台北雙子星等議題看俏，房價又相較市中心便宜，成為許多民眾購屋的選擇。

▲2019年1月到2020年2月台北市十大親民交易路段。/圖業者提供

(中時電子報)