友訊（2332-D-Link)爆經營權家變，提案解除現任董事長胡雪的董事資格獨立董事馮忠鵬與鍾祥鳳，今天下午反擊説他們結盟台灣鋼鐵是「公司改革派」，非胡指的巿場派，全都是為了維護公司治理，須有專業團隊及經理人帶領友訊揮到過去連四年的虧損。

現任董事長胡雪今天上午聲明，友訊是由先夫高次軒偕同六名同仁創辦一路成長、茁壯，是國內少數靠著自有品牌「D-Link」揚名國際的公司，並於1993年上市。胡雪在丈夫於2008年驟逝後，2017年接手董事長一職，一直期盼能尋找適合專業人才，打造最佳經營團隊，讓友訊能越來越好，提供股東、員工應有回饋和報酬。

胡雪並嚴正説，對於董事、獨董主動結盟市場派，枉顧友訊股東、員工權益，本人深感痛心，她將會盡其所能守住公司，保護員工和股東。

對於胡雪表達「捍衛友訊立場」，二名友訊現任獨董事馮忠鵬與鍾祥鳳下午也回應説，上市公司非屬家族個人企業，須向股東負責。而友訊近期缺少專業的總經理、執行長、發言人、財務部門主管等，先前會支持胡雪擔任董事長，主要是她有承諾會有「7人專業輔佐小組」，然而卻沒有看到。

二名獨董也強調，他們沒有公司的股份，沒有公司的股票，也沒有投資公司，立場是是監督公司的運作健全，過去就有在董事會對於現任董事長的經營方式以及績效表達過質疑跟意見，但並非收到採納，並且也多次建議改由李中旺接任董事長，更熟悉業務。

友訊創立34年，有許多地方需要因應時代變化調整，總公司與海外分公司已有分歧，譬如說公司要推行一個新產品，需要執行的政策，海外主管卻說「賣不動」而未採納。

兩位獨董強調，目前公司急需要改革，不僅要盡快成立七人專業小組，還要重新建立總公司為主要核心決策者，分權分責與海外分公司共同執行，有健全的KPI制度等。

「我們現在接到許多離職友訊的員工聯絡，對於要推動公司改革的消息非常振奮，也希望董事老胡雪能夠靜下心來好好的思考，接受我們的建議。」獨董馮忠鵬與鍾祥鳳表示。

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(中時電子報)