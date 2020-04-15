因應新冠肺炎疫情，台中市政府衛生局全國首創於官方臉書「健康就是讚」推出「我的保健室：曾醫師聊聊日」直播節目，本周進入第三集，邀「線上祭拜」第一把交椅「通靈阿北」民政局長吳世瑋，分享居家檢疫民眾甘苦談，曾梓展也表示，台中市超前部署，新增確診數自4月5日後就一直是零，台中的小確幸已維持10天了。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日公布新增確診數為零，有點小確幸，其實台中市已接連10天確診數都是零，曾梓展說，這是台中市超前部署的成績，但目前仍不能鬆懈。

直播節目上，吳世瑋分享居家檢疫民眾甘苦談，並順應粉絲要求開箱關護包，他指出關護包內一定有體溫計、口罩，方便民眾做好防疫管理及保護措施；各慈善團體及企業善心捐贈的物資，十分多樣化，感謝各界愛心。

此外，關護包更貼心贈送垃圾袋，讓居家檢疫者的垃圾可分開處理，降低疫情感染風險；因應球賽季，這次更提供中華職棒球賽上網體驗卡，讓居家檢疫民眾可在家觀賞全亞洲矚目的精采球賽，為中華隊加油！

曾梓展也在直播中，提醒居家檢疫民眾千萬不要離開檢疫地點，記牢解除檢疫時間，以免受到重罰；此外，針對身體不適民眾，衛生局也提供通訊醫療服務，請大家務必遵守規定，不要擅自出門就醫。

兩位局長耐心回應網友問題，有人問到「沒有固定住所但有居家隔離或檢疫需求的民眾，要在哪邊進行隔離？」吳局長回答，市府已成立「台中市居家檢疫替代所」，無固定住所、但有居家檢疫需求的民眾，可洽區公所或1999市民專線申請，由民政局審核通過後入住。

(中時 )