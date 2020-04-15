石滬是先人生活智慧與自然互動形成的地景，新屋蚵間石滬群主要分布永安漁港以南至蚵殼港間一帶。其中，蚵間1號石滬（許家淺滬）由海岸管理工程處與桃園石滬協會、里民合作修繕完成，15日舉行竣工開滬儀式，適逢媽祖誕辰，現場除祈福感謝海上作業平安順利外，並分送紅龜粿及菜包分享喜悅。

海管處長林立昌指出，新屋蚵間石滬群為清朝時期建造，類似魚鱗類型，是北台灣少數仍在使用的石滬群，推估已有300多年歷史。石滬利用潮汐捕魚，以石頭堆疊成的壁壘，利用水位差，在退潮時將漁獲留在石滬內。

林立昌說，蚵間里2、3、6號石滬登錄文化景觀，而補助經複已修復包含1、2、6號石滬，3號石滬預計下半年修復完成。

桃園石滬協會理事長許仁郎表示，石滬在海浪夜以繼日拍打及颱風侵襲下，修復工作是最大的保存課題，必需爭搶退潮的二至三小時的時間進行，最辛苦是人工搬運石頭，在堆疊石滬過程中，不是隨手拿起石頭敲一敲塞一塞就好，得經過挑選尋找適當的大小，還要不斷調整擺放位置跟角度，才能讓石頭緊緊相抵，是耗體力又危險的工作。

這次1號石滬滬堤長度0.08公里、高度150公分、維修工期耗時1個多月，持續動員211人次，依循傳統工法按部就班，於現址修復完成。

(中時 )