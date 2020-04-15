新冠肺炎疫情影響，這陣子國人不能去國外賞櫻了！相對的，國內疫情還算穩定，帶口罩、在社交範圍內的旅遊還算OK。讓可愛的卡娜赫拉的小動物陪你一起防疫！目前在台中草悟道的「卡娜赫拉的櫻花趣」也將在4/19、5/3舉辦「愛的1公尺見面會」粉絲們快來和P助與粉紅兔兔留下超萌合影吧！也有限定的卡娜赫拉櫻花趣限定款口罩套，粉紅口罩套療癒也安心！但也提醒大家逛商店時要全程帶口罩，也要勤洗手，這樣才能快樂賞粉紅櫻花、看美麗鳥居神社、玩扭蛋。
卡娜赫拉來台中，在粉紅櫻花下陪你野餐，還有3米高的粉紅鳥居，讓你一秒到日本，不用出國也能賞花。「卡娜赫拉的櫻花趣」即日起在台中草悟廣場正式登場。「卡娜赫拉的櫻花趣」4/17-4/19限時三天推出「卡娜赫拉防疫包」與「粉紅兔兔大沙發」，讓你出門在家都能療癒又安心！「卡娜赫拉防疫包」內含茶樹香氛乾洗手、抗菌防護噴霧，還有推出就熱銷的「卡娜赫拉櫻花趣限定款口罩套」，三款期間限定造型讓你防疫期間也超萌！
假日不出門也有P助與粉紅兔兔陪你萌萌宅，4/17起凡於「卡娜赫拉的櫻花趣」消費滿滿額就能加價即能購買巨型「粉紅兔兔沙發，靠在軟萌粉紅兔兔身上追劇超療癒！防疫必備防疫包與軟萌大沙發限時限量發售，粉絲們快來和卡娜赫拉的小動物一起防疫！
想和P助與粉紅兔兔在櫻花樹下留下粉粉賞櫻合影嗎？粉絲們絕對不能錯過4/19、5/3「愛的1公尺見面會」，活動當日13:00於「卡娜赫拉的櫻花趣」現場發放前15名號碼牌，14:00-14:30見面會期間，前15名領號碼牌VIP就能優先與P助和粉紅兔兔在粉粉櫻花樹下合影，還能獲得「卡娜赫拉的小動物口罩」乙個，現場再依排隊順序陸續合影。
。因應防疫期間，粉絲們記得戴上口罩，並和P助與粉紅兔兔保持室外安全1公尺距離，「卡娜赫拉的櫻花趣」也特別設置愛心拍照框，讓粉絲、P助與粉紅兔兔保持愛的三角1公尺，粉絲們約好櫻花樹下見！
《愛的1公尺見面會》
地點：台中草悟廣場一樓（台中市西區英才路534號）
日期： 4月19日、5月3日，共兩場
時間：14:00 – 14:30
《卡娜赫拉的櫻花趣》台中草悟廣場期間限定店資訊
地點：台中草悟廣場一樓（台中市西區英才路534號）
日期： 3月27日至5月10日
時間：12:30 - 21:00 （最後排隊進場時間20:45）
(中時電子報)
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