（漢翔線上法說會，15日由漢翔董事長胡開宏（右）親自主持、總經理馬萬鈞（左）簡報公司最新營運展望。圖／漢翔提供）

國內航太龍頭廠漢翔（2634）總經理馬萬鈞15日在漢翔線上法說會指出，全球航空產業受到波音B737Max停產及新冠肺炎蔓延雙重影響，全球航空旅運需求下滑，重創航空業。馬萬鈞認為，短期內漢翔營收，雖可能受到影響，惟對於長期成長，仍維持正面看法。至於實際業務衝擊，仍待長期觀察後，方較明朗。

馬萬鈞透露，因航空公司要求購機延後交運（延單）或取消購機訂單（減單），且客戶所在地相繼封城，已產生航空供應鏈「斷鏈」風險。

身兼台灣區航太公會理事長的漢翔董事長胡開宏表示，已建請政府有關單位啟動包括優惠台灣航太業者減免租金、核發航太廠商優利貸款、協助業者精進航太技術能量、提供業者購置機具設備投資抵減、提供限制性招標業務機會等五大產業協助發展方案，以期減緩產業受衝擊程度，營造更有利經營環境。

全球新冠肺炎疫情持續延燒之際，漢翔15日首度舉辦線上法說會，以網路直播方式與法人互動，讓法人與投資人了解公司最新營運與產業動態。漢翔線上法說會，15日由漢翔董事長胡開宏主持、總經理馬萬鈞親自簡報公司最新營運展望。

馬萬鈞當場主動談及公司對波音B737Max停產、新冠肺炎疫情的挑戰與因應策略，及業拓成果，成為法人聚焦的議題。馬萬鈞強調，波音B737Max停產影響相關供應鏈，包括漢翔承接波音B737 Max主輪艙門、壓力艙門、升降舵等機體結構，及發動機Leap-1B零組件等多項專案，公司營收預料將產生明顯衝擊。

因應波音B737Max停產衝擊，漢翔每日上午8時10分，戰情室高階主管的晨會中，就爭取中的業務現況動態檢討，並將各業務機會，分為高、中、低風險管控，盤點可能商機，即時修正業拓方向，以彌補公司營收及獲利缺口。

馬萬鈞表示，漢翔在國防業務穩定挹注營收，皆依照軍方規劃進度執行，首架新式高教機預定今年6月底首飛任務，隨著高教機進入量產，可望形成一波成長力道。

再則，我國對美新購66架F-16V戰機，加計現有F-16A/B升級為F-16V後，台灣將擁有該型戰機逾200架，藉由F-16構改案，建立原廠洛馬公司認證合格的廠房、裝備、場地設施、訓練合格技術人員等相關軟硬體優勢，去年底與美商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）公司簽署合作協議，擬結合台灣航空供應鏈體系，全力爭取F-16維修中心商機。

漢翔2019年度合併營運表現亮眼，創營收歷史新高，2019年度合併營收285.4億元，稅後純益18.74億元，純益率6.57％，EPS1.99元，低於2018年度2.22元。漢翔董事會已通過每股擬配發股利1.19元，使得近年來盈餘分配率，均在60％左右。

(工商 )