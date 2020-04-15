南韓第21屆國會議員選舉15日登場，一般選民於上午6時至下午6時前往投票，疫情期間被要求居家隔離的選民則可於同日下午6時後前往投票站投票。

當局規定，居家隔離選民必須事先於14日前申請參加投票，且15日當天未出現發燒、咳嗽等症狀者。與普通選民一樣，居家隔離者可在全國1.433萬個投票站投票。

據中央災難安全對策本部防疫指南，居家隔離選民可於15日下午5時20分至7時之間外出。《選舉法》規定，選民在下午6時前到達投票站，方可投票，因此參加投票的居家隔離選民必須將從自家到投票站的路程制制在40分鐘以內。

隔離選民前往投票站時，須戴口罩，且不得搭乘公共交通工具，只能步行或自駕。出門時，須向專責公務人員報告，若公務人員發現隔離者脫離指定範圍，將立即報警。

此外，居家隔離選民等待投票時，也須與他人保持2米以上的距離，投票前須量體溫，消毒手部後戴上一次性塑膠手套。投完票也必須立刻返家。

據南韓中央選舉管理委員會，截至15日下午5時，投票率為62.6%，為南韓2000年以來舉行的國會議員選舉中，同一時間段最高的投票率。

(中時 )