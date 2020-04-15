疫情現在什麼最夯？除了追劇，現代人最期待的無非就是入手任天堂 Switch 還有最新《集合啦！動物森友會》遊戲，一起上島！《蝦皮購物》內部數據發現，《集合啦！動物森友會》近期熱度超夯，甚至超越先前民眾搶購的「衛生紙」，成為熱搜榜亞軍，僅次於「口罩」！不難看出這款遊戲的人氣確實相當火爆！

清明連假後台灣防疫進入高度觀察期！政府日前發布「社交距離注意事項」柔性勸說民眾避免出席近距離社交活動。而 3 月剛上市的任天堂(Nintendo)Switch《集合啦！動物森友會》遊戲，因能線上連線拜訪朋友，被譽為時下「最安全的社交活動」。《集合啦！動物森友會》到底有多夯？蝦皮購物指出，該遊戲發售不到2週即熱賣突破萬份，單日銷量超越《健身環大冒險》，成為蝦皮史上最夯電玩；近期爆炸性的搜尋熱度，更創下搜尋量僅次「口罩」的驚人紀錄，甚至一舉超越衛生紙成為熱搜排行榜亞軍！這波遊戲熱潮也帶動Switch一般版主機、Lite主機銷售狂飆，在任天堂官方日前宣布暫停日本地區出貨一周、14日才又宣布將恢復出貨後，Switch的討論度水漲船高，但目前台灣的Switch一般版主機還處於一機難求的情況，蝦皮購物建議望眼欲穿的民眾可以先購入Switch Lite解渴！

《集合啦！動物森友會》因能線上連線拜訪朋友，被譽為時下「最安全的社交活動」，發售不到2週即熱賣突破萬份。(蝦皮購物提供／黃慧雯台北傳真)

《集合啦！動物森友會》有著能打發時間並與朋友連線同樂的特色，成為防疫期間人氣冠軍遊戲，上市不到兩週即熱銷破萬份，一舉擠下《健身環大冒險》成為遊戲片熱銷冠軍，遊戲同捆主機銷售大幅成長5.5倍，推出至今已一機難求！蝦皮購物觀察，Nintendo Switch上市以來，即長踞站上遊戲類關鍵字熱搜榜，主機、配件、遊戲片等皆為站上熱銷商品；《集合啦！動物森友會》發售後，更帶動Switch相關銷售。其中，一般版主機銷售成長2.4倍，方便攜帶的Lite版主機銷售更飆破近4倍；配件熱銷TOP5則為按鈕貓爪套、收納包、主機保護殼、Joy-Con手把、副廠Pro手把等；銷售受益的遊戲片銷售則以瑪利歐派對、瑪利歐賽車等多人遊戲最為顯著，平均增加超過150%的成長，顯見受疫情影響，許多消費者也藉遊戲填補社交娛樂的缺口。近日Nintendo Switch一般版主機鬧機荒，蝦皮購物也建議，等不及想上島的民眾可以先購入Switch Lite，馬上開始你的無人島之旅！

(中時電子報)