生達(1720)下午舉行線上法說，全球新冠肺炎疫情肆虐，總經理范滋庭表示，抗生素需求量大增，不少醫療院所都提前備貨，由於去年基期低，再加上公司又有新藥品陸續出貨，上半年營運表現可望優於去年的水準。

在大陸區方面，由於疫情帶動抗生素需求量增加，抗生素針劑持續出貨中，而糖尿病用藥已經通過BE，預計將會在今年第2季送件。在一致性評價成果方面，累計已經簽約8項，正執行中，今年因為疫情及4+7政策，調整策略。目前大陸區經營策略上，將採進口&技轉雙管齊下，並擴大合作品項數、藥企家數。

而在日本市場，已取得Montelukast證照(細支氣管炎用藥)，今年預計出貨2000萬元；消炎止痛口服治療製劑，今年2月領證，今年預計出貨3000萬元，總計今年新供應日本地區的用藥，可望貢獻營收約5000萬元。

另外，美國市場雖然是全球最大藥品市場，但因藥證審查時間冗長成本高，屬於遠程規劃目標，目前已出貨一項糖尿病用藥，核准一項，等專利過期。2019年第4季取得肌萎縮脊髓側索硬化症(ALS)藥品藥證，預計今年底前陸續出貨。

(時報資訊)