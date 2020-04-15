安碁資訊(6690)今舉行線上法說，108年度營收再以近26％的年增幅，來到6.42億元，毛利率及營業利益率分別達42.21％及12％，稅後淨利6769.6萬元、年增16.74％，稅後EPS達5.11元。董事會通過配發3元現金股利和0.2元股票股利。總經理吳乙南表示，安碁的客戶續約比達8成，相當具有競爭力。除過去的大型客戶外，數位經濟來臨，安碁資訊近來也新增APP數位測試的商機。

安碁資訊的主要營收來源有三，包括資訊安全整合性監控及防護服務，資訊安全專業顧問服務以及資訊安全平台建置服務。200多個客戶以政府機關、金融服務業為主要客群。客戶規模主要為中大型企業，以及政府單位。合約類型為開標、共同供應契約以及一般採購合約。值得留意，數位經濟來臨，安碁資訊新增APP數位測試商機。

安碁資訊去年辦理現增，使去年底現金占總資產比達47%，應收票據及應收帳款占總資產比為9%，合約資產占總資產比為12%，無形資產占總資產比為12%。去年底每股淨值為35.66元。

新冠肺炎全球擴散，影響各產業的經濟活動，安碁資訊不受疫情影響，3月營收7148萬元，月增34%，年增56.1%；累計第一季營收1.65億元，較去年同期成長36.2%。

安碁資訊強調，因應這一波新冠肺炎來襲，成立疫情應變小組，啟動分組上班之備援相關作業，將營運服務能量分組配置，以利對外提供給企業客戶的服務能量，不會因為疫情而造成中斷。

面對疫情，企業為降低面對面的互動風險，調整營運服務的模式，透過視訊會議與客戶討論交流。安碁資訊也提醒，這些透過線上進行的各類活動，在網路的可靠度，會議資料的傳輸安全性，都是企業抗疫期間在資安防禦佈署和投資重要不可輕忽的考量。

(時報資訊)