副總統陳建仁今天轉貼德國總統史丹麥爾在復活節前夕的談話，稱讚他充分展現了具有基督精神的政治領袖的高度與視野，陳建仁表示，昨天中央疫情指揮中心宣布了經過36天煎熬之後的「零確診病例」，真是天佑台灣，讓我們看到疫情可以管控的一線曙光。

陳建仁今天以「危機中的堅強：逾越死亡的勇氣和慈悲」在臉書發文表示，德國總統法蘭克-瓦特‧史丹麥爾在4月12日復活節前夕給德國人民的公開談話：「如何面對病毒危機之後的挑戰 」，充分展現了一個具有基督精神的政治領袖的高度與視野。

他說，史丹麥爾特別強調「靈性的超前部署」，我們應該感到驕傲。因為我們是以民主來戰勝病毒，而不是鐵腕，未來該怎麼走，在於所有人民。

陳建仁認為，這也展現德國文化最令人讚賞的精華：「人性尊嚴與社會反省」。他很樂意與大家分享這篇由台灣南與北全人發展協會秘書長吳信如所翻譯的全文。文末他也附上德國總統復活節談話全文。

對於昨天中央疫情指揮中心宣布了經過36天煎熬之後的「零確診病例」，陳建仁表示，真是天佑台灣，讓我們能夠在2300萬人民的同心協力下，看到武漢肺炎疫情可以管控的一線曙光。

他說，我們這個自由民主、開放透明、彼此尊重、相互關懷的美麗國家，更讓全世界看到面臨瘟疫和死亡的威脅時，全民如何從驚慌恐懼中學習成長，攜手團結共度難關，以及積極幫助處於困境的國家！確實，我們展現了在危機中的無比堅強和慈悲！

(中時 )