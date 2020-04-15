環保署今(15)日發布新聞稿表示，與彰化地檢署及警政調查單位合作破獲中部地區預拌混凝土業者，與廢棄處理業者勾結，以合法再利用名義將未妥善處理完成之廢棄物回填於中彰投雲苗5縣市的11處盜採砂石地點，遭棄置數量約達15萬立方公尺，等同79座標準泳池大小，此類廢棄物經雨水淋洗後之滲出水pH值高達11.1，造成附近環境嚴重污染。

環保署環境督察總隊大隊長施勝鈞表示，去年彰化縣環保局民眾申請案件，有惡臭問題，可能涉及違法傾倒填土，7月30日彰化地檢署開始專案處理，也邀集環保署一同進行案情研判和偵查。

施勝鈞指出，彰化地檢署接獲重大環保犯罪情資，隨即成立檢警環專案小組，並請環保署協助進行案情分析及溯源勾稽分析涉案廢棄物處理業者相關申報資料，該署發現業者申報所收受廢棄物處理後屬可再利用之產品銷售流向涉嫌造假，已屬環保犯罪行為，後破獲相關業者行非法堆置回填廢棄物之實。

桃園市2家、苗栗縣1家共3家收受一般污泥進行廢棄物處理業者為謀取暴利，未依核准之廢棄物處理許可規定妥善處理至符合可再利用之人工粒料規格，而以付費委託清除或運輸公司清運至彰化縣、臺中市及苗栗縣3家預拌混凝土廠，該等預拌混凝土廠則配合處理業者出具假造銷售單據，偽裝合法使用，實際卻將廢棄物回填至盜採砂石之坑洞。

施勝鈞進一步指出，本案非法堆置回填地點共11處，散布中彰投雲苗5縣市，遭棄置數量約達15萬立方公尺，等同79座標準泳池大小，此類廢棄物經雨水淋洗後之滲出水pH值高達11.1、重金屬鎳高達9.1mg／L，已對環境造成嚴重污染。

施勝鈞說，全案經彰化地檢署偵查終結，依廢棄物清理法第46條、第48條等行政刑罰規定，將相關行為人共26人提起公訴；司法調查完成後，環保署將督導相關縣市政府要求業者依法負起清理責任。

(中時 )