行政院下午舉行紓困振興記者會，針對國際貨幣基金IMF下修台灣經濟成長率為-4％，政務委員龔明鑫表示，IMF的判斷「根本不可能」，亞洲開發銀行日前將台灣經濟成長從2.0％下修為1.8％，亞銀對亞洲及台灣的了解更透徹，值得參考。

龔明鑫表示，IMF下修台灣經濟成長到負的4％，但他看了很多學者專家的意見，沒有人覺得會造成這樣的結果，台灣第1季經濟成長主計總處估計1.8％，大致上也可能會這樣。因為台灣第1季出口還是成長，且國內消費沒有非常大衝擊；第2季較難預估，但因第1季較好的是IT產業及半導體，第2季因居家及行動通訊零組件都是台灣製造，若中國復工好，IT產業也會持續成長，若有衝擊也是較小的衝擊。

油價部分第2季也會比第1季好，內需既定消費都持續，第2季即便不好，就算零成長，全年要負4％，請問下半年要多少，負的8％、9％根本不可能，亞銀日前將台灣經濟成長從2.0％下修為1.8％，亞銀對亞洲及台灣的了解更透徹，值得參考。

此外，對於國民黨要求發現金，龔明鑫也重申，政院態度清楚，紓困階段當然發現金，但要發給需要的人，不是普遍性的大撒幣，政院的立場就是如此。

(中時 )