市議員曾朝榮與立委莊競程在觀音亭提供免費法律諮詢；卻因長期地層鬆動導致該處建物傾斜等，為民請命。（台中市議員曾朝榮提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光產業！市議員賴順仁為觀光產業請命，針對市府水利局辦理北屯區大坑溪流域治理規畫設計，要求協調溫泉產業引進溫泉，吸引登山人潮提振大坑商機復甦，曾朝榮要求市府觀音亭規畫遊客休憩設施。市府表示，將提出整體休憩環境改善方案。

賴順仁指出，北屯區大坑自921震災後商圈沒落蕭條，但現有10條登山步道，平常吸引市民前往運動健身遊憩；但遊憩人潮大都在9號步道進出，造成大坑溪中、上游1至5號登山步道人煙稀少，商機亦漸漸沒落蕭條；新冠肺炎疫情衝擊更是雪上加霜。

賴順仁說，水利局在辦理大坑溪流域治理規畫設計時，應配合1至5號登山步道現有設施，協調業者引進溫泉，並設置溫泉泡腳池，建設大坑特色遊憩景點，相輔相成引進大量人潮復甦大坑商機，藉此帶動大坑地區的整體觀光效益。

市府水利局表示，因大坑溪為山坡地溪流，防洪期間常有水位陡升情況，考量安全性；市府於大坑溪岸打造近水設施，施作工法以降低對原生態的衝擊，提供民眾休憩空間。

曾朝榮指出，大坑觀音亭入口處旁有類似瞭望台設計，除可以看見整個山林與城市的美景，他和立委莊競程每個月第3週還提供免費法律及交通事故諮詢；卻因長期地層鬆動導致該處建物傾斜，涉及遊客生命安全，建請市府妥善規畫，讓登山民眾有處安全休憩場域。

建設局強調，大坑觀音亭為維護民眾使用安全，已設置「危險區域禁止進入」公告牌面，市府14日與地方民代等單位到場會勘，研議短期內將針對危險建築部份再增設警告牌面；並依法規持續辦理，長期將針對該區域提出整體休憩環境改善方案。

(中時 )