「薩諾斯」喬許布洛林演出《沙丘》。（摘自IMDb）

《不可能的任務》蕾貝卡弗格森和提摩西柴勒梅德。（摘自IMDb）

「水行俠」傑森摩莫亞演出《沙丘》。（摘自IMDb）

華納兄弟影業重啟拍攝科幻大作《沙丘》。（摘自IMDb）

經典科幻小說《沙丘魔堡》（Dune）於1984年被改編成電影，由名導大衛林區（David Lynch）執導，在36年後，華納兄弟影業重啟拍攝科幻大作《沙丘》，找來許多大咖演員參演，由「甜茶」提摩西柴勒梅德（Timothée Chalamet）擔綱男主角，還包括4大超級英雄電影紅星「蜘蛛女」贊達亞（Zendaya）、「薩諾斯」喬許布洛林（Josh Brolin）、《星際異攻隊》戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）、「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）助陣。此外還有《不可能的任務》蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）、奧斯卡得主哈維爾巴登（Javier Bardem），以及首度闖蕩好萊塢的台灣演員張震等人演出。

張震在片中飾演提摩西的師傅「威靈頓岳博士」，而眾演員的電影造型日前率先在網路上曝光，唯獨不見張震的博士造型。提摩西接受《浮華世界》訪問時透露該片去年夏天拍攝的辛苦經過，他表示演員們和工作人​​員冒險深入約旦南部的砂岩和花崗岩峽谷中，「那邊的景色真的很超現實，不像存在於地球，像是在宇宙行星上一樣。」而當地氣候更是讓人難耐，演員們拍戲時穿上經典的緊身戲服「隔離衣」，頂著49度高溫在沙漠中開工，「有次凌晨2點出房門時，氣溫甚至高達38度！」

《沙丘》由《銀翼殺手2049》的丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導，故事背景為未來世界，男主角提摩西的家族控制着沙漠星球阿拉基斯星，由於該星球有寶貴資源，惹來其他星球的族人爭奪。當提摩西的家族遭背叛後，他則決定帶領反叛軍復仇，企圖奪回星球的控制權。電影則定檔於今年12月18日聖誕檔期北美上映。

(中時 )