中國民用航空局15日公布，因受疫情影響，2020年第一季航空業累計虧損人民幣（下同）398.2億元，其中，航空公司虧損336.2億元。

中新社報導，3月份，航空行業完成運輸航空飛行41.7萬小時，較上年同期大降58.8％；共完成運輸總周轉量39億噸公里，年減63.4％；完成旅客運輸量1,513萬人次，較為上年同期減少71.7％。

完成貨郵運輸量48.4萬噸，年減23.4％。共保障各類飛行20.26萬班，日均6,535班，日均下降58.6％。值得一提的是，全貨機貨運量逆勢增長，共完成25.3萬噸，較去年同期增長28.4％。

民航局表示，隨著全國復工複產的有序推進，3月航班量雖已有所恢復，但未來可能持續低點運行。下一步將繼續密切關注疫情變化，加強經濟運行監測，深入分析疫情對民航企業生產經營和經濟效益帶來的影響，做好政策供給和儲備。

(工商 )