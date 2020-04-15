降息助攻零存整付保單。全球大降息，前六大壽險公司3月新契約保費各衰退34~66％之間，但郵局保單卻「異軍突起」，3月創造23億元業績，比去年同期成長37％，是3月壽險業績成長第一名，並擠入單月第八名公司。

在新台幣保單預定利率還有2.5％以上，且短年期儲蓄險仍熱賣時，郵局保單業績一向穩定在壽險前10名，主要是郵局遍布全台的據點，與民眾生活息息相關，且郵局行員個個都會臨櫃推薦保單，六年期「零存整付」的簡易壽險一直有固定銷量。

如2011年到2016年間，郵局保單每年都有208~274億元不等的業績，但在金管會控管六年期儲蓄險後，也打擊到郵局保單，2017年開始郵局每年保單新契約保費大約是169~174億元之間，主要還是固定利率保單，拼不過大型壽險公司動輒新台幣宣告利率逼近3％，且郵局不賣美元保單，也就不會有宣告利率4％的商品。

但在3月美國聯準會急降6碼利率，台灣央行亦降息1碼，二年期定儲機動利率跌到0.8％左右，此時郵局保單仍有固定利率1.5~2.25％，還是吸引不少民眾重回零存整付的保單行列。

3月壽險新契約保費僅738億元，比2月業績還低，創近10年3月最慘業績，主要是利率急降，加上新冠肺炎，業務員活動力下降，大型壽險公司還有顧及投資收益率，因此前六大公司僅國泰人壽及富邦人壽單月業績破百億元，但仍比去年同衰退34％及54％。

郵局新契約保費3月有23.09億元，累計首季共達55.01億元，還成長24％以上，排名業界第13名。

同時間除了郵局保單銷路提高外，還有主打利變年金的第一金人壽，單月亦有15.57億元的新契約保費，單月可排名13名。

(工商 )