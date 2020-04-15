新冠肺炎(COVID-19)疫情期間，任天堂 Switch 遊戲主機以及《集合啦！動物森友會》遊戲都成為網友熱搜，一機難求！如果你已經擁有 Switch，卻苦無好玩的遊戲來搭配的話，《蝦皮購物》特別推薦 12 款 Switch 遊戲，讓你宅在家輕鬆玩！

蝦皮購物推薦Switch遊戲《寶可夢劍與盾》與《瑪利歐派對》。(蝦皮購物提供／黃慧雯台北傳真)

【獨自在家打發時間】

推薦《薩爾達曠野之息》、《瑪利歐奧德賽》、《寶可夢劍與盾》、《集合啦！動物森友會》一個人也可以玩得過癮，不論想要挑戰跟林克一起拯救王國、跟瑪利歐一起前往未知的國家拯救碧姬公主，或是踏上寶可夢大師之路，只要有心就能成功！若覺得一個人遊戲太孤單，也能到《集合啦！動物森友會》中造訪好友的家，三五好友透過線上群聚，不必擔心社交距離，既好玩又安心！

【多人連線紓壓解憂】

《魔物獵人GU》、《任天堂明星大亂鬥》、《煮過頭》、《漆彈大作戰2》屬於多人對戰且刺激感十足的遊戲，即使無法外出聚會，簡單的遊戲也能讓三五好友在家樂翻天，但因為太刺激、太考驗默契，常常被網友笑稱容易「友情破裂」，蝦皮購物特此呼籲玩家們玩遊戲開心就好，千萬別太走心！

【簡單遊戲闔家同樂】

《瑪利歐派對》、《瑪利歐賽車8》、《路易吉洋樓3》、《舞力全開2020》屬好上手的多人遊戲，可以和家人同心協力划船破任務，也能馳騁賽車場享受飆速快感，以及體驗可愛版的洋樓鬼屋，甚至還能全家一起動感熱舞，躲疫情不出門、增進家庭感情就趁現在！

(中時電子報)