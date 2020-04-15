台南市政府工務局即將在安平建造台南市第一座示範性大型「港濱歷史公園特色遊戲場」，兼具益智、樂趣又安全，經過民眾與專家票選，最後由「深海歷險趣」獲得最高564票，成為未來規畫主要方向，設計團隊後續將再邀集各方專家學者及兒少代表參與審查，期許打造一座真正屬於孩童的遊樂王國。

台南市長黃偉哲要求為新世代孩童打造具益智與樂趣又安全等特色的遊戲場所，進而催生台南市首座示範性大型「港濱歷史公園特色遊戲場」，經過3個公園初步主題設計構想方案票選，除方案一深海歷險趣得票最高，方案二林野尋夢樂得票177、方案三奇洋航海行得票136，經民眾參與及討論，３方案各有優缺點，因此，工務局未來設計團隊將以方案一為主，並採納其他方案中民眾建議之優點研議辦理。

工務局前置作業推出三場《共玩世代》系列工作坊，獲得豐碩的意見回饋，經過歸納彙整提出三個公園初步主題方案，透過市府公共政策平台進行「共玩世代-港濱歷史公園特色遊戲場-構想方案討論及票選」。

工務局表示，經過公共政策平台互動，民眾在意的不外乎好玩、刺激，更重要的是孩童的安全性考量，其次是材質選擇，希望能採用天然材料，民眾並提供許多國外案例，如英國黛安娜王妃紀念公園中的兒童遊戲區，把水、沙還有地形跟森林與船巧妙結合；日本沖繩中城公園的大型彈跳床，擁有各種不同刺激模式的溜滑梯、超大彈跳床結合遮陽效果，下方超大繩索網護安全，甚至還有家長休息的位置等。

此外，也建議加強遮蔭、器材也要兼固實用性、安全性和耐久性，及注意到身障孩童或特殊需求族群「玩」的權力，另外，公園維護與消毒也是一大考驗，除了創造特色的話題外，也希望設計團隊將後續維管加入考量。

(中時 )