基隆市議員宋瑋莉於15日上午披著「緯均關懷協會」的背心，赴基隆中山區文化路上的中山高中贈送額溫槍。（吳康瑋攝）

基隆市議員宋瑋莉於15日上午披著「緯均關懷協會」的背心，赴基隆中山區文化路上的中山高中贈送額溫槍。（吳康瑋攝）

基隆日前傳出多起隔離、檢疫違規外出趴趴走的事件，讓民眾人心惶惶，基隆市議員宋瑋莉於15日上午披著「緯均關懷協會」的背心，赴基隆中山區文化路上的中山高中贈送額溫槍，她表示，孩子們的防疫刻不容緩，自己也將會為孩子的防疫盡綿薄之力。

同時也是緯均關懷協會理事長的宋瑋莉指出，自己帶領關懷弱勢協會的會員們，一同至高中贈送2支額溫槍，不僅是為了在地孩子的安全竭盡全力。針對基隆傳出多起趴趴走事件，她希望政府可以正視防疫問題，對此，緯均關懷弱勢協會也指出，在這個危及的時刻，希望帶動全民一起來防疫。

宋瑋莉強調，自己也是一名母親，看到疫情的嚴峻狀況感到非常擔心，而基隆市中山高中自民國51年創立，共有國中部普通班20班、英文資優班3班、高中部9班、體育班3班，而教職員工有125人，她也現場帶領學童一起做防疫洗手步驟，並宣導戴口罩的重要性。

基隆市議員宋瑋莉於15日上午披著「緯均關懷協會」的背心，赴基隆中山區文化路上的中山高中贈送額溫槍。（吳康瑋攝）

(中時 )