前屏東縣議員盧同恊將再次角逐民進黨屏東縣黨部主委寶座，實力不容小覷。（林和生攝）

欲爭取連任的民進黨屏東縣黨部主委許展維，15日在國策顧問楊四海及多位黨籍議員陪同下，於屏東縣黨部完成登記，對手將是2年前對決敗北的前屏東縣議員盧同恊，2人皆出身萬丹鄉，且上次對決票數差距不到500票，堪稱萬丹內戰延長賽，外界評估又會是一場激戰。

此次綠營黨部主委選舉，攸關下屆縣長及地方民意代表提名權，屏東縣長潘孟安屆時2任屆滿，主委誰屬，對於有意角逐縣長大位的陣營顯得格外重要。

許展維主打政績牌，細數任內選舉包括2018年縣長連任成功，2020年總統及立委都在地方開出紅盤，不僅讓蔡英文總統在故鄉開出超過31萬票，2席區域立委、2席不分區立委，加上民進黨創黨以來首次拿下一席山地原住民立委，繳出亮眼成績單。

許展維不諱言，2人上次對決，僅以495票驚險勝過對手，但他有信心地說，經過這段時間深耕基層，會以更謙卑態度尋求黨員支持。

身為民進黨創黨黨員的盧同恊則透露，已完成領表，預計周五上午前往縣黨部登記參選，強調不會敲鑼打鼓、一切從簡；他曾談到，2018年五合一選舉，因提名失策，使得議員席次不如預期，更拱手將正副議長讓人，至今基層難以釋懷，若當選主委，將全力為基層黨員發聲。

(中時 )