《做工的人》台灣首部工人主題台劇躍上國際，90秒正式預告網友瘋傳。（大慕影藝提供）

李銘順飾演工人，演技吸眼球。（大慕影藝提供）

HBO Asia繼去年以《我們與惡的距離》締造台劇全新口碑之後，再度與製作公司大慕影藝合作並攜手myVideo，共同推出原創影集《做工的人》（WORKERS），即將在5月10日全球首播。這是台灣首次出現以工人為主題的台劇，去年4月釋出第一支前導預告的網路聲量即超越《我們與惡的距離》開播前的紀錄，14日晚間揭曉90秒正式預告，由李銘順帶頭的「噗嚨共」三人，在工地裡上演各式發財戲碼，即便總是事與願違，他們仍堅定「認命不認輸」的精神。

《做工的人》正式預告一開場，由鐵工李銘順、板模包商游安順、怪手薛仕凌，三名工人好友所組成的「噗嚨共」，想盡各種方法賺錢搏翻身，越挫越勇的李銘順，自喻有著像鱷魚般緊咬不放的精神，「不管人家怎麼欺負，我們就是要出頭天啦。」正式預告一推出後，各界好評不斷，網友紛紛留言表示，「期待！終於等到了」、「這就是我工作中會遇到的師傅們，才一個預告就超有共鳴」、「慶幸自己活在台劇新時代」、「絕對是必追的下一部台劇」。

獻出台語處女秀的金鐘視帝李銘順，自比為「台語新人」，他突破以往的破格演出緊緊抓住觀眾眼球，李銘順表示：「導演希望我呈現的節奏就是快快快，角色的個性愛開玩笑，我也拍得很快樂，謝謝大家對我這個台語新人的照顧，我相信有快樂的拍攝過程，一定會有好的結果，請大家拭目以待。」

李銘順飾演做著發財夢的工人，演技吸眼球。（大慕影藝提供）

劇中這群求「財」若渴的工人們在荒誕搞笑的外表下，其實骨子裡有著「認命不認輸」的堅毅，正式預告裡可以看到游安順在工地為同僚挺身而出，大聲怒斥：「做人不能這樣啦，我們艱苦人沒讀書，看不起人啊。」窮到以車為家的薛仕凌則幽默自嘲：「尊嚴是讓那些有在領固定薪水的人說的啦。」而飾演鐵工的柯叔元與人起衝突時，更大吼：「我再投胎，就當警察、當律師、當醫生、當立法委員！」台詞直接飆出勞動者對社會的諷刺與無奈。

除了這些男性工人角色，導演鄭芬芬對於工地「大嫂」，也有寫實感性的描繪，號稱潑冷水專業戶、有工地最強大嫂之稱的苗可麗，在心理或生活層面都是大家的靠山；劇中連珠炮功力一流的碎碎唸大嫂曾珮瑜，更擺脫過往溫儒淑女形象，以地方媽媽之姿直指李銘順破口大罵，在鄭芬芬的鏡頭下可以看見這群小人物，不管是面對生活或工作的各種困境，仍努力用自己的方式活下去

苗可麗在《做工的人》飾演最強工地大嫂。（大慕影藝提供）

對於即將上檔，劇中冷酷卻藏著溫暖的柯叔元感到心情相當澎湃，「特別是可以藉由這個題材讓國際間更加認識台灣人韌性與堅持的精神。」苗可麗更開心能讓其他國家的人看見台灣如此用心製作的優質戲劇，她表示：「現在的世界需要更多被同理的尊重，和如何正面以對的幽默，看完這部片，你會發現眼眶暖暖的、心暖暖的，那是愛的溫度。」薛仕凌則認為：「每個地方都有一群話語權沒那麼大，逆來只懂順受卻單純的打拼人，很榮幸參與這部作品，希望更多人可以透過作品去注意且更認識這群最前線的無名英雄。」

《做工的人》由HBO Asia、大慕影藝、凱擘影藝、台灣大哥大、華研國際音樂聯合出品，耗時一年半改編作家林立青的同名暢銷書，製作人林昱伶號召堅強製作團隊，由電影《聽說》導演鄭芬芬執導，鄭芬芬、洪茲盈合力改編劇本，《我們與惡的距離》獲獎的金鐘導演林君陽擔任攝影指導，主要參與演員包括李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌、曾珮瑜、孟耿如、曾敬驊、方宥心、項婕如、林韋君等人，皆是實力派的一時之選，本土題材以高規格的製作呈現，勢必將再掀起全新一波台劇追劇熱潮。《做工的人》全劇共6集，將於5月10日（日）晚間9點在HBO頻道首播，晚間10點則於myVideo上線，5月10日首播當天一次播出2集，之後每星期同一時間播出1集。

(中時 )