台中市北區一中商圈工地14日發生工安意外，造成一名工人不治，都發局15日派員現勘後，祭出勒令業者停工處分，裁罰1萬8000元，後續改善審核通過才准復工。

都發局強調，該案領有建造執照，為地上5層建築工地，舊有建物拆除時，施工工人遭鄰房圍牆倒塌壓住，消防局獲報之後迅速將傷者送醫仍回天乏術。

消防局昨日上午10時34分接獲工地工人受困通報，立刻出動救災救護車輛計9車35人，10時41分抵達現場，以油壓撐開器、氣動頂舉袋及圓鍬挖掘搶救後，13時04分將55歲傷者送醫，經緊急救治後仍不幸身亡。

都發局表示，施工單位須確實改善完成，並依《台中市建築物施工管制辦法》規定提出安全防護計畫，報都發局核備

，才能准予復工，建築工地、施工場所及施工人員務必做好安全防護措施，減少工安意外。

針對該案違反《職安法》部分，由中區職安中心依法規續處。

(中時 )