新冠肺炎疫情促使數位金融、美食外送等「無接觸服務」的需求大增。凱基銀行近二個月以來行動銀行及網路銀行各功能使用率平均提升五成以上，且今年一月份以來的外送平台刷卡消費金額較去年同期成長一倍以上。因此近期凱基銀行信用卡特別在「無接觸服務」提供傲視同業的現金回饋，包括美食外送搭配行動支付全年最多可回饋6,000元，在12大網購特店線上刷卡購物享最高10%回饋。

至於針對希望接受實體服務的財富管理客戶，凱基銀行預備送出3,000份隨身酒精噴霧，並加強人員及營業處所的健康安全防護。期盼保護客戶及同仁的健康，安渡防疫非常時期。

凱基銀行持續整合消費者生活數據軌跡與跨業行為資料，發展跨業大數據數位金融服務，時值防疫期間，數年耕耘的數位金融服務基礎，成效更為突顯。舉例來說，目前數位通路線上申辦信用卡及貸款的佔比，已達全部申請案件的七成以上。近期網路銀行及行動銀行也完成超過100項功能的優化，加上全新財富管理系統上線，讓客戶透過手機、電腦及電話客服，可直接完成約八成以上的金融服務，防疫時期即使不出門，亦可透過凱基銀行各項數位渠道滿足金融服務需求。

考量客戶近期因防疫必須減少外出，以致日常生活需求也必須仰賴「無接觸服務」，因此凱基銀行全系列信用卡近期針對網路購物、美食外送推出多項優惠方案。首先，即日起至6月底於活動登錄後在momo、Yahoo奇摩、東森購物、博客來、PChome、淘寶…等12大網購通路刷凱基信用卡，每天都有特店享8％或10％回饋；海外跨境網購累積滿額，最高享5%回饋。

宅在家不想煮飯的凱基卡友，則可透過三大外送美食平台Uber Eats、foodpanda空腹熊貓、有無外送APP刷凱基信用卡付款，消費當月登錄每筆消費享5%回饋，每一外送App每月每戶最高可獲得100元回饋，且各平台分開計算；若再搭配使用Apple Pay、LINE Pay行動支付，每一行動支付每月每戶最高也可獲得100元回饋，累積全年最高可獲6,000元回饋，優惠程度堪稱同業之冠。

此外，4月底前在『健保快易通』手機app或電腦版「eMask口罩預購系統」完成口罩預購申請，並刷凱基銀行全系列信用卡支付費用，每次可享有5元回饋金，等於其中1個口罩由凱基銀行贈送，歡迎卡友多多利用。

(工商 )