台中市地政局與逢甲大學今（15）日下午共同發表「109年台中市住宅交易價格指數成果」，不僅解析108年度台中市住宅資訊，更發布三大創新成果，包含「購買者社經屬性資料」、「價量變動軌跡圖」及「基準地比率分析」等，供各界參考。

台中市地政局長吳存金表示，106年台中市不動產估價師公會理事長郭世琛率先委託逢甲大學，以實價登錄不動產買賣交易資料庫為基礎，進行價、量及指數分析研究；地政局再接續於107年及108年與逢甲大學研究團隊副教授楊賀雯合作，運用科學且精準的方式，將29個行政區所區隔出的5個分群分別編製住宅價格指數。

吳存金進一步表示，本次成果發表會公布5大分群住宅價格指數之波動，自102年迄今發布之5大分群指數至少皆成長60%以上。但近5年來價格成長趨勢放緩，受外在大環境的影響，指數上下浮動，處於盤整狀態；交易量方面，108年度住宅交易件數為15,170件，與107年度相較年減約7.3%。

吳存金說明，逢甲大學研究團隊運用購買者社經屬性資料，從需求面來解析台中市的住宅市場。其中，購買族群以設籍縣市別來看，設籍台中市占69.6%；第2為彰化縣，占6.6%；第3為台北市，占3.8%。購買者約7成為中部地區民眾。

若以性別來看，購屋者52.5%為女性，47.5%為男性，女性大於男性；購屋者平均年齡為40歲，購屋者平均年齡最高之縣市為台北市42歲，平均年齡最低為屏東縣36歲；購屋者貸款額平均為868萬元，貸款額最高的縣市為台北市，平均為1,065萬元，貸款額最低的縣市為基隆市，平均為663萬元。

此外，逢甲大學研究團隊應用「價量變動軌跡圖」檢視台中市住房市場的發展情況，並全國首創以基準地進行分析，公布「基準地比率分析」資料，作為民眾在進行土地買賣交易時的參考依據。

地政局指出，台中市住宅交易價格指數月報即將邁入第3年，致力讓購屋者、不動產開發或投資相關業者與學術相關領域學者，在做決策的同時，能夠有一個具公信力之住宅價量資訊發布管道可以查詢。

未來因應平均地權條例修法，實價登錄申報期限將由登記完畢後30天提前於登記案件送件時併同申報，對於以實價登錄資訊為基礎之月報及指數發布，相信也能有效縮短發布期程，提供民眾更為「及時」及「精準」的不動產交易資訊，除可促進房地買賣交易價格透明，降低不動產資訊不對稱情形，避免不當哄抬房價外，更可實現居住正義，讓台中住宅市場發展更為健全。

(工商 )