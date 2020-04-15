國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）發布最新調查報告，指出2020年第1季全球個人電腦出貨量受到新冠肺炎影響相較去年同期大跌12.3％，數量僅有5,160萬台。

顧能表示，全球PC市場去年在連續3季的成長表現後，因新冠肺炎疫情影響，今年第1季相較去年同期大跌12.3％，出貨量下跌主因是上游製造印下游銷售兩端無法串接的干擾，特別是大陸在1月下旬陸續開始實行封城鎖國措施，物流配送上出現重大的挑戰。

第1季在出貨量排名方面，以聯想（Lenovo）24.4％比重拿下第1名，其次是惠普（HP）的21.5％，第3名則是戴爾（Dell）的19.7％，蘋果（Apple）則拿下第4名，比重6.98％，第4及第5名分別是宏碁（acer）及華碩（ASUS）, 比貨比重分別有5.6％及5.0％。前3名品牌拿下65.6％的出貨比重，高於去年同期的60％。

相較於2019年第1季的出貨表現，僅有戴爾有2.2％的成長，其餘品牌皆是下滑，包括惠普、宏碁及華碩，滑落幅度都高達兩位數。

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(中時電子報)