韋禮安暌違4年，推出新創作專輯《Sounds of My Life》。（The Orchard提供）

韋禮安暌違4年，將推出新創作專輯《Sounds of My Life》，15日舉辦新歌搶聽會，他聽到新歌〈記得回來〉，忍不住數度淚崩，感動表示在創作的路上很崎嶇，有碰到很多貴人，他也很義無反顧的製作。而韋禮安和氣象主播女友Frida交往約11年，被問及2人近況，韋禮安驚爆已單身一陣子。

他先前與女友協議分手，「很難說原因是什麼，因為在一起很久，細節就是兩人的事，我們都需要空間、時間，當公眾人物另一半很辛苦。」被問及還在情傷？他說自己是雙魚座，多愁善感，「可能50年後聽到這首歌還很有感覺。」

向來鮮少在大家面前落淚的他，沒料到在聽歌會上情緒激動落淚，自認可能是壓力累積很久，哭一哭來發洩，「這三年經歷很多悲歡離合、告別，有壓力累積很久，也有親人的離去，這一陣子也失眠。」而他新歌〈這樣好嗎〉，歌詞寫道「這樣好嗎，一刀兩段，好聚好散，怎麼，像天方夜譚」，不禁讓人聯想到是否與前東家福茂唱片的合約糾紛官司，他無奈嘆：「No comment（不予置評）。」透露官司目前交給律師處理、照程序走。

(中時 )