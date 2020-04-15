CBA球星林書豪對新冠肺炎疫情發表心聲，呼籲起身對抗種族歧視，更為亞裔身分感到驕傲。但因他使用「新冠病毒」，及在大陸參加職籃運動，便引來部分網友灌爆他的臉書，指責「人民幣的味道！你慢慢奶啦！」、「武漢肺炎就是武漢肺炎」等等。見到這網路霸凌，北市議員羅智強怒批「1450丟盡台灣人的臉」。

羅智強在臉書表示：「現在1450，到處出征所有不稱『武漢肺炎』的人，從釋昭慧法師到林書豪，都不放過，真是丟盡所有台灣人的臉。這麼愛出征，民進黨中央黨部的公告都改口為『新冠肺炎』了，舔朝廷的1450們怎麼不去把卓榮泰的台拆了」。

羅智強更點名「王定宇，民進黨要不要黨紀處分卓榮泰；范世平，你覺得卓榮泰夠蠢嗎？」

羅智強指出「這一切荒謬笑話鬧劇的源頭，説穿了，就是蔡英文堅持要用『武漢肺炎』。全世界195個國家的政府，194都用『新冠病毒』，只有偉大的蔡英文政府『世界唯一』堅持武漢肺炎，1450還可以囂張跋扈地出征全世界，真是見鬼了的丟盡台灣人的臉！」。

羅智強並貼出「丟臉」兩字，底色大綠的貼圖，暗喻民進黨的「1450丟盡台灣人的臉」。

羅智強並貼出「丟臉」兩字，底色大綠的貼圖，暗喻民進黨的「1450丟盡台灣人的臉」。

(中時電子報)