經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）今日召開法說會，展望今年營運，財務長兼發言人繆尚志表示，就今年展店計畫預期，認為全年營收仍可維持成長，動能需視疫情持續時間及影響程度而定，仍希望營收成長幅度優於去年，帶動獲利成長同步增溫。

柏文2020年首季自結合併營收8.73億元，季減4.34％、年增4.35％、續創同期新高。繆尚志表示，雖然首季適逢春節、228連假，加上疫情使進場運動會員、執行教練課程頻率降低，但休閒運動及娛樂服務及運動保健服務營收，首季仍分別年增5.06％、1.68％。

截至3月底，「健身工廠」已開設47處據點，其中北北基12家、桃竹苗8家、中彰投7家、雲嘉南7家、高屏13家，全台據點分布相對平均。以2019年全國健身中心、健康俱樂部銷售額計算，柏文市占率約達27.18％。

柏文今年規畫新增8處據點，預計每季新開2處。首季於2月開出台南永華廠、台中水湳廠，第二季預計4月29日開出桃園南崁廠、6月下旬開出台北石牌廠，第三季於彰化及新竹、第四季於桃園及新竹開出新據點。其中，僅2處屬於年費較低的純健身廠館。

繆尚志表示，由於6家新據點將在第三季前陸續開幕，對今年營收貢獻幅度較大，加計去年底才開出的2處新據點將挹注完整貢獻，預期今年營運維持成長不是問題，成長幅度則需視疫情持續時間及影響程度而定，仍希望今年成長幅度可優於去年。

由於IFRS 16「租賃資本化」新制初期提列費用較高，柏文去年毛利率因此略降，但隨著規模經濟顯現，營益率仍持續提升。繆尚志表示，今年毛利率能否提升，需視營收成長幅度而定，預期在規模經濟效益持續顯現下，可望帶動營益率續升，帶動獲利動能同步成長。

針對疫情對健身產業影響，繆尚志認為，包括World Gym、健身工廠等會員制連鎖運動中心，由於採取實名會員制，為相對安全的運動場所。而計次付費的國民運動中心入場人員不易追蹤，個人工作室較仰賴教練課程收入，預期營運受疫情影響較大。

繆尚志預期，疫情恐加速台灣健身產業市場汰弱留強，體質不佳的業者可能因此退出，使市場出現洗牌。柏文營運及財務結構健全，持續複製成功經營模式、提高競爭者進入門檻，預期疫情影響將是「短空長多」，有助進一步提升市占率。

按柏文展店規畫，2021～2025年預計再新展27處據點，包括北北基15處、桃竹苗3處、中彰投6處、雲嘉南2處、高雄市1處，目標至2025年底將據點數推升至80處，以滾雪球效應維持營收及獲利成長動能。

(時報資訊)