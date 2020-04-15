風扇廠-協禧(3071)積極跨入散熱模組領域，成果開始顯現，協禧表示，從主動散熱元件風扇跨入模組有技術門檻優勢，希望今年散熱模組佔營收比重能達15%到20%，由於第2季除原有訂單外，還有第1季落後的訂單，希望能在6月底前消化，至於下半年觀察歐美市場狀況，公司將努力克服經濟總體環境困境，維持獲利。

協禧今天下午舉行線上法說會，協禧電機主要產品為風扇，公司自2013年啟動轉型，將產品重心從資訊轉至車用及工業等領域，提升獲利能力，並進行全球化佈局，陸續併購三菱日本子公司、設立歐洲子公司及越南廠，分散生產基地風險，隨著產品佈局發酵，帶動公司毛利及獲利逐年成長。

就產品別來看，目前工業產品佔協禧營收比重約74%(汽車佔比34%及工業佔比40%)，網通產品約佔14%，家電約佔6%，資訊約佔4%，辦公室設備佔比約2%。

協禧董事長室特助蔡政宏表示，公司近幾年將重心放在提升獲利，儘管年營收從2013年的29.44億元下滑至2019年的22.2億元，然合併毛利率由13.9%上升至29.61%，獲利亦從2013年稅後虧損1.65億元成長至稅後盈餘為2.09億元，充分展現調整成效。

受到新冠肺炎疫情影響，協禧第1季合併營收為3.9億元，年減28.42%，由於第2季除原有訂單外，還有第1季落後的訂單，希望能在6月底前消化，至於下半年須觀察歐美市場狀況。

針對投資人詢問公司跨入散熱模組領域有何競爭優勢？協禧表示，散熱模組有主動散熱元件及被動散熱元件，由於主動散熱元件有技術門檻，從主動散熱元件風扇跨入模組有技術門檻的優勢，希望今年散熱模組佔營收比重能達15%到20%。

在越南廠部分，協禧表示，今年越南資本支出為350萬美元，廠房設備預計第2季完成，第3季投入生產，8月開始出貨。

展望今年，蔡政宏表示，公司將持續優化產品組合，透過自動化及E化，串連生產線，並持續進行佈局全球產銷據點，針對新冠肺炎疫情，公司亦已分流及分時工作計畫，公司將努力克服經濟總體困境，維持獲利。

(時報資訊)