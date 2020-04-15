《店頭市場》宣德重訊延遲申報 遭罰3萬元 17:222020/04/15 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心對宣德公司(5457)延遲申報重大訊息，處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，宣德公司(股票代號：5457)之子公司東莞立德公司108年7月4日至109年2月14日止，累計取得及處分理財商品之金額已達公開發行公司取得或處分資產處理準則第31條第1項第7款所訂公告標準，該公司未於事實發生日之次一營業日交易時間開始二小時前辦理重大訊息公告，而遲至109年4月7日始公告前揭訊息，櫃買中心爰依規定對該公司處以違約金3萬元。 (時報資訊) #立德 #宣德 #延遲 #申報 #處以違約金 也許您會感興趣 推薦閱讀 12萬聽障者有知的權力 手語扮橋梁 04:102020/04/12 生活新聞 降低民眾負擔 財長：綜所稅申報全面延長至6月30日 10:462020/04/13 財經 史上頭一遭！報稅期限延長至6月底 04:102020/04/14 財經要聞 稅史首見 今年報稅延至6月30日 個人綜所稅部分 630萬人受惠 04:102020/04/14 生活新聞 營所與綜所報稅期限 擴大至6月底 11:462020/04/14 財經 今年報稅延長到6月底 研發投抵比照辦理 13:542020/04/14 財經 疫情緊需求旺 2021年AR／VR 裝置上看1600萬套 14:142020/04/14 財經 勝昱公司違反重訊申報遭處違約金5萬元 15:302020/04/14 財經 陸美角力 納瓦羅：需探究為何陸方延遲通報疫情 12:202020/04/15 國際 宣德公司延遲申報重訊遭處違約金3萬元 16:252020/04/15 財經 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 又是肥貓？員工平均年薪60萬 董監薪酬1.2億 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。