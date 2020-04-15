櫃檯買賣中心對宣德公司(5457)延遲申報重大訊息，處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，宣德公司(股票代號：5457)之子公司東莞立德公司108年7月4日至109年2月14日止，累計取得及處分理財商品之金額已達公開發行公司取得或處分資產處理準則第31條第1項第7款所訂公告標準，該公司未於事實發生日之次一營業日交易時間開始二小時前辦理重大訊息公告，而遲至109年4月7日始公告前揭訊息，櫃買中心爰依規定對該公司處以違約金3萬元。

(時報資訊)