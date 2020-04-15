國民黨針對新冠肺炎疫情延燒，在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案提出發現金，遭民進黨府院黨強力反對。國民黨明天上午10時將發動22縣市議會黨團，同步召開「紓困發現金，防疫要口罩」記者會，全面訴求民意，向民進黨政府施壓。

國民黨從前總統馬英九、黨主席江啟臣、立院黨團近日一再提出紓困發現金，也提出紓困條例修正案，遭民進黨強力反對。黨中央決定全面訴求民意，發動22縣市議會黨團明早同步開記者會，而且黨中央核心幹部分別到6都坐鎮領軍，包括江啟臣與副祕書長李彥秀在北市、祕書長李乾龍與副祕書長柯志恩在新北、政策會執行長林為洲在桃園、副祕書長顏寬恆在台中、副祕書長謝龍介在台南、組發會主委葉壽山在高雄。

據指出，黨中央發起這項全台各縣市連線行動，特地由政策會提供論述給22縣市議會黨團。

在「紓困發現金」方面，國民黨將以2008年金融海嘯時期，馬英九政府發放消費券，當時民進黨主席蔡英文主張直接發放現金，呼籲「蔡總統不要打臉當年的蔡主席」；並主張現階段要的是「紓困」而不是「振興」，讓老百姓日常生活開支得以支付、生計得以維持，繳得出孩子的學費、付得出水電瓦斯費，才是民眾的燃眉之急。

此外，國民黨也主張設立排富調條款，真正苦民所苦，況且所謂「酷碰券」，也要百姓有錢才能消費。

在「防疫要口罩」方面，國民黨主張政府與其要大家蒸口罩、保持社交距離、用布口罩，不如讓每個成人及兒童，每天都有口罩可用，這才是最基本的。目前口罩產能不是問題，問題在如何配給，而且不能從台北看天下，認為買口罩不難，而且口罩要援助外國，前提前國內行有餘力，政府應公開詳細數據。

(中時 )