今年以來全球金融市場大幅波動，美股10天之內出現四次熔斷，歐洲多國、亞太等主要市場跌幅都超過20％，相較之下大陸股市相對抗跌。

兆豐國際中國A股基金經理人葉貴榕表示，滬深300指數的300檔成份股總市值佔全部A股的56.32％，具備一定的防禦性，在此波下跌期間表現相對抗跌。

葉貴榕指出，滬深300指數以大陸核心上市公司為主要投資標的，是橫跨滬、深市場最具代表性的指標之一，兼具大市值、高流動性及高股息率三大特色，是大型藍籌股最佳代表，且歷年股息率相當穩定，以2018年為例，滬深300指數現金股利總額達9,400億元，股息率達2.5％。

經過本波調整之後，滬深300指數的投資價值也進一步顯現，截至4月14日，滬深300指數的本益比僅11倍，不僅低於十年平均值，亦處於歷史最低20％分位附近，長期投資價值浮現。

葉貴榕強調，新冠病毒肆虐全球，包括美國在內的許多國家似乎還沒有見頂的趨勢，而大陸的新增病例數似乎正在減少，企業也在逐漸復工。因此，境外投資者也持續「錢進大陸」。根據EPFR Global最新公布數據，3月下半月，流入大陸股票的資金約為70億美元，為近5年來雙周內淨流入最大規模，顯示法人資金普遍認為，大陸從此次疫情中已漸站穩腳跟，後續可望加速復甦，此時是個不錯的切入時機。

(工商 )