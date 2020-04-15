◎登CNN網站首頁 蔡英文：台灣會繼續展現貢獻

美國有線電視網(CNN)今天報導指台灣、德國及紐西蘭三位女性領導人因應新冠肺炎疫情相當成功，蔡英文總統照片也登上CNN網站首頁。對此，蔡英文認為，這是全體國民團結一致努力、落實防疫的成果，台灣也會繼續向世界展現我們的貢獻與熱誠。

◎航空版公主號 華航CI011再增1確診 全機12人中鏢

昨天才宣布零個案，今天隨即就新。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內新增2例COVID-19境外移入病例，分別為60多歲女性(案394)及20多歲女性(案395)，均自美國返國。其中一例又是華航cio11班機者。

◎今增2境外移入確診 累計395人染疫

昨天才宣布零個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，國內新增2例新冠肺炎境外移入病例，分別為60多歲女性(案394)及20多歲女性(案395)，均自美國返國。

◎不認證台疫苗 外交部籲WHO中立

外交部國際組織司司長陳龍錦15日表示，「世界衛生組織」（WHO）秘書處針對我國人日前自發性在美國《紐約時報》（The New York Times）刊登促請支持臺灣參與WHO的廣告，在4月15日回覆媒體提問時提出13點回應。對此，外交部肯定WHO開始認真看待臺灣的存在，並願意公開討論臺灣的參與問題，然而，WHO迄今仍無法抗拒來自中國政府的不當政治壓力，秉持專業及中立原則接納臺灣完整無礙的參與，甚至在WHO對疫情的報告中，仍然將臺灣當成中國的一部份，這與臺灣完整參與WHO的會議、機制與活動，仍有很長的距離。

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(中時電子報)