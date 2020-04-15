北市議會15日開議，進行委員會分組抽籤，而社會民主黨市議員苗博雅、時代力量市議員林穎孟、黃郁芬、歡樂無法黨市議員邱威傑、無黨籍市議員林亮君等5人，共組改革政團，搶攻民政委員會，希望突破改革困境，並推動議事全面公開透明，杜絕「假考察、真觀光」陋習。

民政委員會抽籤結果，改革政團取得5席，民進黨團4席，國民黨1席，無黨籍李慶元1席。

改革政團召集人苗博雅表示，本會期政團將在民政委員會推動議事全面公開透明，杜絕「假考察、真觀光」陋習，推動局處工作報告及專案報告實質詢答與深度討論等3項議會改革工程；另外她也感謝民進黨團同意協商，由民進黨團推派法規委員會代表，由改革政團推派民政第一及第二召集人、程序委員會代表、紀律委員會代表。

改革政團表示，在本會期中，改革政團於民政委員會推派林穎孟擔任第一召集人、林亮君擔任第二召集人、邱威傑進入程序委員會、黃郁芬進入紀律委員會，另由苗博雅擔任政團召集人，對外代表政團事務發言。

苗博雅說，根據政團規約，改革政團是各小黨及無黨籍議員，為突破改革困境，認為有必要進行議事合作而成立，並非剛性政黨，除了推動議事改革等規約合作共識外，成員保持各自問政理念主張之獨立性。

她進一步指出，政團5位議員過去一年時間，都曾各自以具體行動推動北市議會全面直播，現在委員會全面直播的目標已達成，政團希望團結採取更多行動。

(中時 )