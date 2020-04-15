日本首相安倍晉三15日上午在官邸，同公明黨代表山口那津男會談。鑒於新冠肺炎疫情持續在日本蔓延，山口請求安倍給國民每人發放10萬日元現金。安倍回復「將以此為方向考慮」。

據日本NHK電視台報導，山口在會談時表示，新冠肺炎疫情持續擴散，作為進一步的經濟政策，希望安倍能夠對每位國民不設個人所得限制，給每人發放10萬元現金。安倍回應，將考慮此事。會談後，山口對記者團表示：「日本政府已發佈緊急宣言，給社會經濟帶來廣泛影響。鑒於此，我敦促安倍首相做出這一決斷，我認為這個建議已被積極採納了。」

日本經濟學家村島喜一預計第二季度的經濟衰退較去同期為19.7％。 「即使到今年最後一個季度，GDP也不會簡單地回到之前的水平，冠狀病毒的影響不會輕易消失。」

瑞銀證券(UBS Securities)首席日本經濟學家安達雅美(Masamichi Adachi)表示：「本季度較去年同期衰退18％的預期可能過於樂觀，經濟不會出現V型復甦，因為即使開始穩定下來，消費者仍會很謹慎，而且沒人知道還會不會有第二波甚至第三波。」

日本經濟研究中心(JCER)資深研究員Jun Saito說，與其試圖刺激經濟，現在更需要的是「防止經濟下滑」。他說：「要阻止經濟下滑，需要三個方面的支持。首先，應支持開發用於冠狀病毒的疫苗和藥物，以及支持醫療部門繼續運行；其次，應支持失業者的生活；最後，由於需求量減少而面臨財務困難的中小型公司也需要資金支持。」

(中時電子報)