新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（15）日中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增2例新冠肺炎境外移入個案，其中1例來自CI011班機，截至目前為止，國內共累計395例確診，6例死亡。

◎案394在1/22到美國探親，之後搭上CI011返台班機，由於3/30同班機已有11人確診，因此從居家檢疫改為居家隔離，該案於4/6開始出現症狀，8、10日安排採檢，今日確診，截至目前CI011共計12人確診。

◎近期有不少民眾在疑似有新冠肺炎的狀態下搭機返台，引起社會爭議，指揮官陳時中今再度強調，任何有感冒、咳嗽症狀者都無法被認定為新冠肺炎患者，呼籲民眾將心比心，應讓醫療判斷回歸到專業。

◎台灣累計10例感染源不明的本土個案，其中1例案268（工作室老闆）今天結案，目前還剩3例追查中，分別是案322（師大學生）、案336（高級社區女保全）與案379（酒店女公關）。

◎第5波口罩網路預購上線，同時也首度試辦小童口罩於網路上預約，陳時中表示，截至今日中午為止，總計已有91.3萬人完成預約，其中有多達7.3萬人為預約小童口罩，其餘84萬人為成人口罩，開賣首日就逼近上一波總付款人數115萬人。

◎3/17陳時中公布明知故犯條款，但不會溯及既往。陳時中表示，珊瑚公主號的7名旅客是2/15到美國等國旅遊、3/5從智利登船，不算是明知故犯。

(中時電子報)