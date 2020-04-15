全球晶圓代工龍頭台積電將在16日召開Q1法說會，但在新冠肺炎疫情衝擊之下，外資預料Q2營收季減機率大增，下半年還要面臨庫存調整以及終端需求偏弱的困境要處理。若依照先前摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻提出5問來看，主要圍繞在先進製程受到疫情影響多少，此外，川普政府擬擴大華為禁令，也成為關注焦點。

詹家鴻提出的5大問題，分別為：台積電是否看到5G智慧機量產推出有所延遲？7奈米製程產能第三季會不會有低於預期狀況？3奈米製程的研發進度持續順利進行嗎？台積電對新冠肺炎疫情與總體經濟的推估為何？針對美國可能進一步限制科技出口，台積電如何看待？

距離上次在今年1月16日召開的2019年Q4法說會，突然引爆的新冠肺炎疫情打亂了各大廠商布局，台積電當時表示，儘管受到行動裝置產品的季節性因素影響，仍預期台積電業績表現仍將受惠於5G智慧型手機的持續出貨。

根據研究公司 ABI Research 最新研究報告顯示，將導致今年上半年智慧型手機生產量大減，2020年上半年產量預估下跌3成左右。但好消息是，3月大陸5G手機出貨量衝上歷史新高、達621.5萬支，雖整體表現達不到去年水平，但也顯示5G已然成為消費者首選，若4月大陸手機出貨量能達到3,000萬支，將是需求恢復信心的指標。

以當時台積電公布的Q1財測來看：合併營收預計介於102億美元到103億美元之間，若以新台幣29.9元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於48.5%到50.5%之間，營業利益率預計介於37.5%到39.5%之間。台積電的2020年資本支出將介於150億美元到160億美元，這與去年所公布的資本支出預期再多出10億美元。

台積電3月份營收達新台幣1135.2億元創下新高，Q1營收3105.97億元，只比去年Q4營收高峰3172.37億元季減約2%，新台幣營收表現略優於預期。

從需求端來看，台積電在蘋果、高通、華為以及AMD提早對5奈米製程下單，但先前一度傳出蘋果將延遲A14處理器訂單，以應付市場需求下降的衝擊，但最新供應鏈消息指稱，蘋果在華為砍單後補上產能缺口，NVIDIA、AMD也追加7奈米訂單。

此外，先前有媒體報導指出，台積電Fab 18廠5、6期廠招標工程將延後決標，引發外界對3奈米發展疑慮，台積電對此回應，所有計畫依序如期進行。

先前市場傳聞，華為啟動兩波智慧型手機砍單，從4G手機擴大至5G手機訂單，藉此消化上千萬支手機的庫存，台積電、大立光以及穩懋恐怕都會受到波及。不過，傳出是台積電為了避險，才主動降低供給，但無論如何，華為對台積電的下單勢必會受到影響。

川普政府極盡全力封殺華為，甚至不斷緊縮美國技術含量門檻，以及限制半導體製造設備用來生產提供給華為的晶片，台積電先前憑藉著自身優勢，暫且不會受到影響，但外媒報導，華為封殺令近期有越演越烈趨勢，外界也在評估，台積電業務可能面臨的衝擊程度。

台積電2019年第一大客戶營收占比23%、年增1%，第二大客戶14%、較前一年的8%大增占比，業界分析，最大客戶應該就是蘋果，第二名就是華為，從華為的下單需求也能得知，大陸科技產業崛起之勢，對美國科技產業一直保持的優勢產生威脅，最終就此引爆陸美科技戰。

如同去年台積電創辦人張忠謀在運動會上所說，台積電一直是非常重要的公司，在和平時代，台積電就安靜地做供應鏈的一環，現在已經不是一個安寧的世界，在全球局勢動盪當中，台積電已成為地緣策略家的「必爭之地」，任何的國際角力戰下企業該如何應對，恐怕才是最棘手的問題。

(中時電子報)