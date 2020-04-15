攤商抱怨一樓被鐵皮封死，只留下一個出入通道，不少民眾以為市場歇業。（許家寧攝）

調和市場攤商抱怨受疫情和施工雙重打擊，生意一落千丈。（許家寧攝）

基隆市12處公有零售市場，其中6棟建物啟用多年，被評估有耐震疑慮，市府13日起對調和、祥豐市場展開補強工程，但攤商抱怨受疫情影響，生意已大不如前，施作包商又將門面擋住，就連「媽祖生」民眾採買牲禮都冷冷清清，急向議員陳情。

王姓攤商抱怨，受到疫情影響，近來生意慘兮兮，現在廠商又以鐵皮圍籬將市場一樓外整個封死，只留下一個出入通道，就連入口旁飲食、水果攤也被層層擋住，外頭看不見裡面，不少民眾還以為市場歇業，導致生意足足掉了5、6成。

除了生意雪上加霜，讓攤商更不滿的是，廠商事前只有張貼公告，過程從未沒有和商家溝通，昨天透過市場管委會向市議員張淵翔、藍敏煌陳情，希望能幫忙協調市府改善，否則工期還有好幾個月，再這樣下去，大家都要關門大吉！

張淵翔說，攤商覺得施工沒有提供公開資訊，造成生意低迷，由於目前還有4個月的工期，建議市府將鐵皮圍籬改成網狀圍籬，讓民眾看的到市場攤商還在營業，並以出入口為中心，希望承商能分兩段式施工，尚未施工部份圍籬能先拆除。

產發處副處長鄭永陽表示，市府針對博愛、東光、七堵、源遠、祥豐及調和市場等6棟建築物評估需進行耐震補強工程，核定調和市場1500萬，並在去年底決標，針對施工圍籬影響出入動線，會進一步與攤販及管委會溝通協調，降低工期間造成不便。

(中時 )