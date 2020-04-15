新冠肺炎疫情延燒，影響國人外出。然國內在政府與國民努力下，疫情相對是穩定的。春暖花開，緊接著也是溫馨五月，不妨帶著媽媽來台北101 4樓都會花園賞花趣。台北101今在年4/9~5/10母親節檔期以「防疫結合優雅法式生優雅時光」推出限定體驗活動，風格講座、品酒課程，課程中聽講師談論酒文化，還能品嚐超夢幻義大利粉紅氣泡酒！帶著媽咪賞花，來法式優雅庭院拍照打卡當網美，完成指定任務還能獲得好禮。

台北101以「防疫結合優雅法式生活」概念融入今年4/9~5/10母親節檔期，在4樓都會廣場打造「法式優雅庭院」。

一秒到法國，在花團錦簇下愉悅賞花趣！在台北101也能感受到浪漫法式風情，4樓的都會花園近期打造「法式優雅庭院」，繡球花、玫瑰、灌木叢迷宮、噴水池造景，白色簍空廳堂，閃亮水晶吊燈，優雅長桌裝置鮮花水果，絕美花藝好抒壓！

台北101結合防疫精神與生活巧思，推出母親節的限定防疫生活系列體驗活動「ELLE X TAIPEI101風格沙龍課程」、「101品酒美學教室」等精緻小規模館內課程。報名風格沙龍課程也能在課堂中享用精緻下午茶，JEAN-PAUL HÉVIN X濃情密意巧克力、馬卡龍，佐一杯香醇紅茶，度過優雅下午。

EAN-PAUL HÉVIN X濃情密意巧克力、馬卡龍，佐一杯香醇紅茶，度過優雅下午。

莫斯卡托葡萄酒，擁有迷人的金黃色酒液、精緻香甜的風味、微微的氣泡與柔和的口感。

台北101與星坊酒業共同打造品酒課，邀請達人與大家分享如何清潔、保存酒杯，兼顧衛生與安全的同時，也領略葡萄美酒在不同杯中展現截然不同的迷人風情。品酒美學教室中聽著講師訴說義大利悠久的葡萄酒文化！擁有200年歷史的莫斯卡托（MOSCATO）葡萄酒備受女性喜愛，酒瓶身上有個「肚臍」是特徵。

防疫期間，粉紅色帶動宣導性別平等，在品酒美學教室也能喝到夢幻TOSTI 粉紅氣泡酒，帶點果香，微微氣泡與柔和口感，搭配草莓、下午茶甜點更有fu！炎熱的夏日午後，讓輕盈柔和的MOSCATO開啟好心情。

防疫小禮包--館內消費滿500元或參加母親節主題活動課程，即可兌換一份。（台北101 提供）

正值防疫期，更多民眾也多會配戴口罩，並注意到隨身物品的潔淨度。台北101在母親節檔期期間，特別準備「101優雅防疫小物」，內容為口罩夾與抗菌噴霧。館內單筆消費滿台幣500元即可兌換一份（每卡期間兌換乙次，需登入TAIPEI 101 MALL APP），另報名館內《防疫生活 優雅時光》系列主題體驗也可兌換一份。

母親節也快到了，不妨也帶著帶媽咪來台北101法式優雅庭院拍照打卡當網美，一起曬甜蜜親子照！4/11至5/10 在101拍照打卡，按讚加入台北101粉絲團，並下載Taipei 101 Mall APP完成過卡可獲得風格提袋，數量有限送完為止。

新冠肺炎疫情仍嚴峻，也提醒大家，外出搭乘大眾運輸工具時要記得帶口罩、勤洗手，保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。也別讓疫情影響心情，不妨來台北101走走，在寬敞挑高空間中的「法式優雅庭院」賞花，用美麗的花草植物為民減壓，轉換好心情。

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(中時電子報)